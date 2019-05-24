KYK'lı öğrencilere iftar verildi

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Müştak Baba Kız Yurdunda barınan bin üniversite öğrencisi ile şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi.

KYK Müştak Baba Kız Yurdu bahçesinde yaklaşık bin 300 kişiye verilen iftar yemeği Kur'an tilavetiyle başladı. İftar yemeğinin ardından konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, sofraların en güzelinin şehit ailelerinin, gazi ailelerinin ve talebelerin olduğu sofralar olduğunu söyledi. İlim yuvası ve ilim öğrenmeye gelen öğrencilerle birlikte aynı sofrada olduklarını ifade eden Vali Gündüzöz, "Bu bizi mutlu eder, inşallah oruçlarımızı Allah-u Teala kabul eder, bayramlara bizleri ulaştırır. Yıllar önce 1987 yılında 30 küsur yıl olmuş. Bizlerde sizler gibi böyle sıralarda okumak için memleketimizden çıktık ve İstanbul'a gittim. İstanbul'da okudum ben de. Böyle yurtlarda kaldım. İstanbul'da o zaman şimdiki yurtlar gibi çok iyi değildi. Yurtlarda 24 kişi aynı odada kaldığımız da oluyordu. Ben biraz daha şanslı öğrencilerdendim, dört kişilik bir odaya düşmüştüm. Ama 24 kişi, 16 kişi, amfiden çevrilmiş dersliklerde etüt görmüş yurt odaları vardı. Herkesin ortak kullandığı banyolar, son derece bakımsızdı. Yemekler şimdiki gibi pekiyi değildi, bir kupon yardımıyla çok cüzi şekildeydi. Şimdi ise geldiğimiz noktada çok şükür öğrenci kardeşlerimiz daha güzel yurtlarda daha güzel odalarda kalıyorlar daha iyi beslenme imkanlarına sahipler" dedi.

Son yıllarda önemli yatırımların yapıldığını kaydeden Vali Gündüzöz, "Son yıllarda devletimizin yaptığı çok önemli, hayırlı yatırımlar var. Yapanlara 'Allah razı olsun' dememiz gerekiyor. Gerçekten önemli gelişmeler oldu, daha da iyi olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de, KYK'da Ramazan sevinci adlı iftar yemeğine katılanlara bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Anadolu Avrasya Şehit Gazi Aileleri Başkanı Gazi Emrullah Aktaş ise, şehit yakınları ve gaziler adına programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Damla Sanat ve Kültür Merkezi Derneği tarafından hazırlanan Hacivat Karagöz gösterisi sergilendi.

İftara; İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, şehit ve gazi aileleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA