Kyk'lı Kız Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek

Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında (KYK) kalan üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için atkı, eldiven ve bere örmek üzere bir araya geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Ayşe Hümeyra Ökten öğrenci yurdunda kalan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, "Mehmetçik'e Kardeşlerinden Bir İlmek Yardım" sloganıyla kampanya başlattı.

Yurt binasında toplanarak örgü ören öğrencilerden SAÜ İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğba Korkmaz, Mehmetçik'in gerçekleştirdiği operasyon ve Kilis'teki mülteci kampında kalanlara yardım ulaştırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yurt idaresinin de etkinliğe destek verdiğini belirten Korkmaz, Mehmetçiklere ithafen şunları dile getirdi:

"Bu zor günlerde kendinizi yalnız hissettiğinizde tüm kalbimizle sizlerin yanınızdayız. Biz şu anda derslerimize girebiliyorsak, yatağımızda rahat uyuyabiliyorsak bu sizlerin sayesindedir. Yedi düvel bir olsa bir Türk etmez, yedi düvel bir araya gelse Türk ordusunu yenemez. Sevgili asker kardeşlerimiz, biliyoruz devletimiz sizlere üşümemeniz için her türlü imkanı sağlıyor ama her ilmeğinde dualarımız olan bu atkılar kalplerinizi ısıtmak için aklımız, kalbimiz, umudumuz sizde iyi ki varsınız baş tacımızsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Korkmaz, etkinlik kapsamında Kilis'teki kamplarda kalan sığınmacılara da bere göndermeye karar verdiklerini sözlerine ekledi.