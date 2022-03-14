KYK'lı gençler masada buluştu

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - KYK Genel Müdürlüğü İller arası 25'nci Masa Tenisi Şampiyonası Erzurum'da başladı. Müsabakalarda 10 il yarışıyor. Turnuvanın açılış töreni ise Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü İller arası 25'nci Masa Tenisi Şampiyonası Erzurum'da başladı.

2021-2022 Öğretim Yılı KYK Genel Müdürlüğü iller arası Masa Tenisi müsabakaları 10 ilin katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonanın açılış töreni Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in selamlarını masa tenisi turnuvasına katılan kafilelere iletti. Öztürk, "Erzurum tarih ve spor şehri. Olimpiyat kenti. Buz ve Kış Sporlarının öncü ili. Dünyanın Yüksek irtifa merkezi olan ilimizde bulunduğunuz süre içinde Erzurum'un tadını çıkarın. Müsabakalardan arta kalan zamanlarınızı ilimizi gezerek görerek değerlendirin" dedi.

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum KYK İl Müdürlüğü olarak böylesine önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımlar da burada yarışmaktan çok memnunlar. Burada keyifli bir maç trafiğinin yanında KYK'lı gençlerin Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini de gezerek, Erzurum'u yakından tanımaları anlamında bu turnuva son derece güzel bir etkinlik oldu."

Konuşmaların ardından karşılaşmalar başladı. Nefes kesen müsabakalara sahne olan Masa Tenisi karşılaşmaları 8 ayrı masada yapılıyor.

Türkiye şampiyonasına gidecekler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Vedat Engin, ev sahipliğini üstlendikleri masa tenisi Bölge Grup Şampiyonası'nda çekişmeli müsabakaların yapıldığını belirterek, ilk üçe giren takımların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklarını söyledi.

Bu arada Masa Tenisi İller Arası Müsabakalarına ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Kırşehir, Sivas, Kayseri, K. Maraş, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Erzincan ve Malatya illeri katılıyor. - ERZURUM