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KYK lambalarıyla "Ata" yazdılar

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Yerel

KYK lambalarıyla "Ata" yazdılar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Karabük'te öğrenci yurdunun ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.

KARABÜK (İHA) - KYK lambalarıyla "Ata" yazdılar

KARABÜK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Karabük'te öğrenci yurdunun ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde anılmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Mahallesi'nde hizmete açılacak olan 1004 kişilik öğrenci yurdunun ışıkları Atatürk için yandı. Yurt ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazılı koreografi duygulandırırken büyük beğeni topladı.

KYK lambalarıyla Ata yazdılar

KYK lambalarıyla Ata yazdılar

KYK lambalarıyla Ata yazdılar

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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