KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı!

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin maddi destek almak amacıyla başvuruda bulunduğu KYK-burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs sonuçları kaç günde açıklanır?

Binlerce yükseköğrenim öğrencisinin merakla beklediği KYK burs sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Başvurular 8 Kasım tarihine kadar devam edecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere eğitimleri sürecinde verilecek olan bu ücrete başvuruda bulunan vatandaşlar kredi mi yoksa burs mu çıkacağını merak ederken gözler kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021 KYK burs sonuçları kaç günde açıklanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilmekte olan maddi destek ile ilgili olarak başvuruda bulunan adayların KYK burs sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de başladı. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başvuru sürecinin geçtiğimiz gün sona ereceği bilinirken başvuruların 8 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi. Şimdilerde ise gözler o açıklamaya çevrildi.

KYK burs sonuçları için henüz tarih belli değil. Gelişmelerden haberdar olmak için sdayfamızı takip edebilirsiniz...

KYK BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurmuştu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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