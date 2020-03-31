KYK geri ödemeleri ertelendi mi? KYK yurt ücretleri yatırılacak mı? KYK burs ödemeleri ne zaman? Üniversitelerde bahar eğitiminin uzaktan devam etmesi kararıyla KYK kredi ve burs ödemeleri devam edecek mi araştırılıyor. KYK kredi geri ödemeleri iptal mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurt ücretleri iadesi konusunda açıklama yaptı. Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini belirtti.

KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek? Koronavirüs nedeniyle üniversitelere ara verildi ve ardından uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesi kararı alındı. Bahar dönemi eğitim ve sınavları ise yaz aylarında gerçekleştirilecek. KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman? Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramasıyla KYK yurtlarında kalan öğrenciler KYK yurt ücretlerinin iade edileceği tarihi merak ediyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nın yaptığı açıklamada, kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini ve yurtlarda kalan öğrencilerden de herhangi bir ücret alınmayacağını belirtti. Öğrencilerin isterlerse yurtlardan gidebileceklerini de ifade etti.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini ve Nisan, Mayıs, Haziran ayları için de ücret alınmayacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi kesinti yaşanmayacak.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İPTAL Mİ?

Koronavirüsün neden olduğu kriz sebebiyle özellikle işlerini kaybedenler ve diğer öğrenciler de dahil kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.

KYY BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemeleri, öğrencilerin T.C kimlik numaralarına göre belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Ancak bursların hesaba geçiş saatı aydan aya farklılık gösterse de genellikle 00.00 ile 03.00 saatleri arasında yatırılıyor.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler 6'sında

İkiyle bitenler 7'sinde

Dörtle bitenler 8'inde

Altıyla bitenler 9'unda

Sekizle bitenler 10'unda burslarını alabilecekler.