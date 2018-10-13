Kyk Gençlere Kaldıkları Şehirleri Tanıtıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni hayatlarına ve yeni şehirlerine uyumlarını kolaylaştırmak, için şehir tanıtım turu düzenlendi.

KYK Samsun İl Müdürlüğü, yurtlarında ilk kez kalmaya başlayan ve Samsun'a ilk kez gelen gençlere kentin tarihi ve kültürel alanlarını, tarihi ve turistlik mekanlarını tanıtmak için şehir tanıtım turu gerçekleştirdi.

"Gelin Tanış Olalım" adı altında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, kente bu yıl 3 bin 620 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığını söyledi.

Samsun'daki KYK yurtlarında 13 bin 140 öğrencinin barındığını belirten Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kalan çocuklar bizlere emanet. Bizim çocuklarımız. Onların beslenme, barınma, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Bu yıl ilk kez yurtlarında barınan öğrenciler için etkinlik düzenlediklerini aktaran Kasapoğlu, "Üç gün süresince bütün öğrencilerimize kentimizi, milli mücadele şehri Samsun'u tanıtmaya çalıştık. Tanıtım etkinliğimizin son kısmını ise öğrencilerimizle deniz turu yaparak gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in büyük emek ve katkılarıyla öğrencilerimiz için unutulmaz bir tanıtım etkinliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Geziye katılan gençler de kendilerine bu imkanı sunan KYK İl Müdürü Kasapoğlu'na teşekkür etti.