Kyk Futbol Turnuvası Sona Erdi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı 13 yurt müdürlüğüne bağlı yurtlar arasında gerçekleştirilen "KYK Turnuva" etkinlikleri devam ediyor.

Erzincan KYK İl Müdürlüğü'ne bağlı 13 yurt müdürlüğünden 8 takımın katıldığı futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Yarı Finale Tercan, Refahiye, Kemaliye ve Piri Sami yurtlarının futbol takımları çıktılar.

KYK Turnuvaları kapsamında devam eden futbol turnuvası yarı final maçlarında ise Kemaliye Osman Nuri Akın Yurdu ile Tercan M. Refik Şimşek Yurtları elenerek turnuvaya veda ettiler. Piri Sami Yurdu ile Refahiye yurtlarının çekişmeli final maçı ile devam eden turnuvada finalde Piri Sami Yurdu Refahiye yurduna 2-1 yenildi. Turnuva birincisi olan Refahiye yurdu bölge yarışmalarında Erzincan İl Müdürlüğü'nü temsil edecek. Yurtlar arasında dostluk ve kaynaşmayı da sağlayan müsabakalar sonunda toplu hatıra fotoğrafları çekildi. KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Öğrencilerimizin sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan turnuvalar oldukça heyecanlı geçti. Hem takım ruhunu geliştiren, hem de farklı yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi kaynaştıran maçlar sonunda kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu görmekten büyük mutluluk duydum. Erzincan Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüğümüze yapmış oldukları katkı, sundukları her türlü imkan için de içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle turnuva şampiyonu ve ikincisi takımlara kupaları takdim edildi. - ERZİNCAN