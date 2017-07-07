Kyk Erzincan'da Yeni Yatırımlarıyla Göz Dolduruyor

Son iki yılda yaptığı protokoller ve yatırımlarla Erzincan'a önemli yatırımlar kazandıran Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğünün yapılması planlanan sosyal tesis ve il müdürlüğü binaları kız yurtları kampüsündeki kuruma ait alanlara yapılacak.



15 milyon liraya mal olan 516 kişilik yurt binasının, 68 milyon liralık ön protokollerle yaptırılan ve KYK'nın 15 yıl boyunca kullanacağı 3 yurt binasının ise eylül ayında hizmete açılması öngörülüyor.



Daha önce zemin etüt çalışmalarının yapıldığı 4 bin metre kare ve 2 bin beş yüz metre kare alanda yapılacaksosyal tesis ve il müdürlüğü binası için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca proje ve müşavirlik ihalesinin yapıldığı açıklandı.



Konuylailgili olarak konuşan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek,"416 metre kare bina oturum alanı ile toplamda 1496 metre kare kullanım alanına sahip olacak il müdürlük hizmet binamız ve bunun yanında kampüsümüz içerisine yapılacak modern ve kapsamlı 1400 kişilik yeni sosyal tesisimiz için proje ve müşavirlik ihalesi yapılmış bulunuyor.7 buçuk milyon liraya mal olması öngörülen yatırımların şehrimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Genel müdürümüz Sayın Sinan Aksu başta olmak üzere hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Millet Vekillerimiz Sebahattin Karakelle ve Av. Serkan Bayram'a şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 Yılı bitmeden ihalesi yapılarak temelini atmak da nasip olur. Şehrimize kazandırılan her yatırım çakılan her çivi kıymete haizdir.İl müdürlüğümüzün kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar önemli yatırımlara imza atıldı. Bu yatırımlar ve devamı da gelecektir" dedi. - ERZİNCAN