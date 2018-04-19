Kyk'den Gençlere Kudüs Gezisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), gençlerin uluslararası alana ilişkin görgü ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla Kudüs'e gezi düzenliyor.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki yurtlarda kalan gençler, 24-29 Nisan'da "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi - Kudüs" etkinliği çerçevesinde Kudüs'te buluşacak.

Geziye 81 ilden, 81'i erkek, 81'i kız olmak üzere 162 öğrenci katılacak. Öğrenciler, yurtlarda düzenlenen eğitim faaliyetlerine en fazla katılanlar arasından kura yolu ile belirlendi.

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'e gerçekleştirilecek geziye profesyonel rehberler de eşlik edecek.