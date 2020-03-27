KYK'dan Sivas türküleri yankılandı Yurt dışından getirilen öğrencilerin misafir edildiği KYK Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı.

Yurt dışından getirilen öğrencilerin misafir edildiği KYK Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı.

Geçtiğimiz gece İrlanda, İskoçya, Mısır ve Sudan'da eğitim gören Türk öğrencilerin korona virüs tedbirleri kapsamında misafir edildiği Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Kız Yurdu'ndan Sivas türküleri yankılandı. Öğrenciler yaklaşık 4 gündür misafir edildikleri yurtta tek kişilik odalarda kalırken, odalarının pencerelerinden iletişim kuruyor. Kendi güvenlikleri için nöbet tutan polis ekiplerine teşekkür etmek için hep bir ağızdan tezahüratlar yapan gençler, hep bir ağızdan türküler de söyleyip moral buluyor. Öğrencilerin yurt pencerelerinden söylediği "Sivas Şolları" türküsü cep telefonu ile wxugıhgldıysç - SİVAS

Kaynak: İHA