KYK'da kalan öğrencilerle iftar
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KYK'da kalan öğrencilerle iftar

KYK'da kalan öğrencilerle iftar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerle iftar yaptı. İftar sonrası Müftü Erhun, gençlerle bir araya gelerek Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal eyledi. Gençlerden gelen soruları da yanıtlayan Müftü Erhun, gençlere nasihat ve öğütler verdi. - BİLECİK

KYK'da kalan öğrencilerle iftar
KYK'da kalan öğrencilerle iftar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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