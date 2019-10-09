KYK'da kalan öğrencilerden Mehmetçik'e dua

09.10.2019 10:04

Konya'nın Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda barınan öğrenciler, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonlar için Mehmetçik'e destek amacıyla Türk Bayrağı açıp dua ettiler.

KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı personel ve askerlere destek verdiklerini söyledi.



Türkiye'nin her zaman mağdur ve mazlum halkların yanında olduğunu anlatan Kolomoç, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz devam ettiği müddetçe vatanımız ilelebed payidar olacak, ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecektir. Biz de bunun için personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte güvenlik güçlerimiz için Fetih suresi okuduk, yurdumuzu bayraklarla donattık ve Mehmetçiğimiz için dua ettik." dedi.

Kaynak: AA