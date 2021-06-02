KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek
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KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek

KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

'Komşum Gönüllülük Hareketi' Kapsamında KYK'larda çıkan yemekler tespit edilen ailelerle paylaşılacak.

'Komşum Gönüllülük Hareketi' Kapsamında KYK'larda çıkan yemekler tespit edilen ailelerle paylaşılacak. Pilot Çalışma kapsamına Erzurum GSİM bağlı KYK'lar da dahil edildi. Fazla yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Yurtlarında gönüllü gençler aracılığıyla yemek israfının önlenmesi amacıyla 'Komşum Gönüllülük Hareketi' Pilot çalışmasına başlandı. KYK Öğrenci Eğitim Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler Daire Başkanlığı ile Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri tarafından yürütülen proje kapsamında yurtlarda fazla yemekler tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılacak. Artan yemekler büyük bir titizlik çalışması sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ikram edilecek.

Proje Koordinatörü Reyhan Çomak ile sosyal çalışanlar Merve Çatkaya Aydın, Mehmet Koç ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek bu anlamlı proje hakkında bilgi verdi.

Taşkesenligil, projenin pilot illerden birinin Erzurum olduğunun altını çizerek, 12 şehir arasında projenin en rahat kullanıldığı ilin Erzurum olduğunu söyledi.

Taşkesenligil, "Bu bir gönüllük hareketi. 2019'un Gönüllük Yılı ilan edilmesinden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde gönüllük esasına dayalı bir çok önemli proje gerçekleşti. Şimdi de gönüllük hareketi olan 'Komşum Gönüllülük Hareketi' projesi ilimizde uygulanıyor. İlk etapta 50 vatandaşımıza yurtlardaki fazla yemekler ikram edilecek. Bu yöntemle hem israfın önüne geçmiş olacağız. Hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ikram etme fırsatımız olacak. Pandemi kurallarına riayet ederek hijyenik bir şekilde fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden yurtlarda çıkan yemeklerimizi paylaşacağımız ailelere afiyet olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Projede görev ekibe ziyaretleri için teşekkür eden Taşkesenligil, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM

KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek
KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek
KYK'da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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