KYK burs ve kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre, burs veya kredi alan öğrencilerin dikkat edeceği durumları madde madde açıkladı. İşte üniversite öğrencilerinin dikkat etmesi gereken durumlar:

Burs alanlar için;

Üniversite öğrencisi başarısız olduğunda (not ortalaması 2'nin altında olduğunda) üniversiteden ayrılığında, disiplin cezası aldığında veya geçici olsa da uzaklaştırıldığında, üniversiteyi 1 yıl dondurduğunda, okuduğu üniversitenin kapatılması durumunda, KYK yurdunda kalıyorsa, kaldığı yurttan çıkartıldığında, tutuklu olmasından ziyade suçu tespit edilmiş ve mahkum olma durumunda burs kesintisi meydana gelecektir.

Kredi alanlar için;

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma*

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

*Asgari ve sigortalı bir işte üniversite öğrencisi çalışırken burs veya kredi alabilir. Lakin sigortası devamlı yatırıldığı taktirde burs veya kredi kesintiye uğrayacaktır.