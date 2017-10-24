KYK burs ve kredi başvuruları için bugün son gün! Başvuru şartları neler ? KYK burs ve kredi başvuruları için bugün son gün! KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Üniversite öğrencileri için büyük yardımı dokunan KYK burs ve kredi başvuruları resmi internet sitesinden yapılıyor. KYK yedeği biten il ve ilçelerde açıktan müracaat başvuruları da dün itibariyle başladı.

KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Üniversite öğrencilerinin heyecanla yaptığı KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz duyurulmadı.

YEDEĞİ BİTEN İL VE İLÇELER İÇİN YURT BAŞVURULARI

Yedeği biten il ve ilçelerde açıktan müracaat başvuruları 23 Ekim itibariyle başladı.

YABANCI ÖĞRENCİ YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ülkemize kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuru sonuçları https://sonuç.kyk.gov.tr adresinde açıklandı. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrencilerin 31.10.2017 tarihine kadar ücretlerini Ziraat Bankası gişeleri, ATM'leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırarak yurtlarında barınmaya başlamaları gerekiyor.

BURSTAN ÖNCELİKLİ FAYDALANACAKLAR

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.