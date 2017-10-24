KYK burs ve kredi başvuruları bugün bitiyor! 2017 KYK işlemleri. KYK burs ve kredi başvurularının yarına kadar yapılması gerekiyor. Yabancı öğrencilerin yurt yerleştirme sonuçları açıklandı, https://sonuç.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Ayrıca KYK Yedeği biten il ve ilçelerde açıktan müracaat başvuruları da başladı. İşte detaylar...

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ülkemize kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yurt başvuru sonuçları https://sonuç.kyk.gov.tr adresinde açıklandı. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrencilerin 31.10.2017 tarihine kadar ücretlerini Ziraat Bankası gişeleri, ATM'leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırarak yurtlarında barınmaya başlamaları gerekiyor.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Bugün her ilimizde üniversite var. 76'dan 150 üniversiteye çıkmış. Öğrenci sayımız 7 milyonu aşmış durumda. BM'ye üye olan 60 ülkenin nüfusundan fazla. 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz.

Bugün her ilimizde üniversite var. 76'dan 150 üniversiteye çıkmış. Öğrenci sayımız 7 milyonu aşmış durumda. BM'ye üye olan 60 ülkenin nüfusundan fazla. 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz.

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor.

KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.