KYK Burs ve Kredi Başvuruları Bitiyor | KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır ? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularında sona geliniyor. Üniversitede ara sınıflarda eğitim gören ya da bir yükseköğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrencilere verilecek olan burs ve öğrenim kredileri için başvurular 22 Ekim 2017 tarihinde son erecek. 16 Ekim'de başlayan başvurular için öğrencilerin işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kredi ve burs başvuruları nasıl yapılacak?Başvurular 24 Ekim Salı saat 23:59'a kadar alınacak. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Başvurmak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları, ardından KYK burs ve kredi başvuru işlemleri sayfasına girmeleri gerekiyor. Adayların sistemde kayıtlı öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği kurum tarafından vurgulandı.

Kimler burs ve kredi alabilir?

Burs ve öğrenim kredisini yükseköğretim öğrencileri alabiliyor. Yüksekokul, fakülte ve enstitülerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilecek. Üniversiteye bu yıl ilk kez giren öğrenciler ve ara sınıf öğrencilerinin başvuruları alınıyor.

2018 burs ücretleri ne kadar olacak?

2018 yılının Ocak ayından itibaren öğrencilere verilecek burs ve öğrenim kredi ücretleri açıklandı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı'nın verdiği bilgiye göre burs ve öğrenim kredisi ücretleri önlisans ve lisans öğrencileri için 470 TL olacak. Lisansüstü öğrencilerinin alacağı ücretler ise henüz açıklanmadı.