KYK burs sonuçları nereden öğrenilir ? KYK ne zaman duyurulur ?

KYK burs ve kredi sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Geçen yıl burs sonuçlarının açıklanma tarihine bakıldığında, bu yıl 13 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs ve kredi alacak öğrenciler e-devlet üzerinden taahhütname onaylayacak. Taahhütname onaylamayanlar, burs ve kredi alamayacak. İlk burs ve kredi ödemeleri, Ocak ayında Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak.

Yukarıda verilen linkler bilgilendirme amaçlıdır.

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bir öğrenci, burs ve krediyi aynı anda alamaz. Burs ve kredi aylık olarak, normal eğitim süresi boyunca verilir. Burs karşılıksız, kredi ise karşılıklıdır. Kredi alan öğrenci, okulu bittikten sonra kredi miktarını geri öder. Ödeme taksitle ya da peşin olarak yapılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirli şartları da yerine getirmesi gerekir. Derslerden başarısız olunması, okulun uzatılması ya da okuldan atılma gibi durumlarda öğrencinin bursu kesilir. Kredi alan öğrencilerin derslerde başarısız olma durumları kredilerini etkilemez.

2018 BURS ÜCRETLERİ

Burs ve kredi miktarı geçen yıl 425 liraydı. Bu yıl 45 liralık artış ile 470 liraya çıkarıldı. İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilere Ocak ayında ödeme yapılacak. Burs miktarları;

Lisans öğrencileri için 470 lira,

Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira,

Doktora öğrencileri için 1410 lira

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANIR?

- Ön lisans ve lisans öğrencileri

- İki yıllık üniversite mezunu olup, dört yıllık üniversitenin üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonuçlarına göre herhangi bir puan türünde ilk 100'e girmiş olanlar

- Yüksek lisans öğrencileri (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, KYK tarafından verilen burstan yararlanma hakkına sahiptir.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan yararlanamayacak öğrenciler;

- Kurumdan daha önce burs ya da kredi almış olanlar

- Öğretim kurumu kayıt tarihi itibariyle, bir yıl kaybı olanlar

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

- Yabancı uyruklu öğrenciler

- Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri

- Yüksek lisans hazırlık sınıfında olan öğrenciler