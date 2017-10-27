KYK burs sonuçları ne zaman Yurtkur sayfasında açıklanacak?

Kredi ve Yurlar Kurumu, KYK burs sonuçları üzerinden resmi bir açıklama yaptı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16 Ekim'de başlattığı KYK burs başvuruları 24 Ekim 2017 tarihinde, saat 23:59'ta sona erdi. Başvurular e-Devlet sayfasında yapıldı. Başvuru tarihlerinde kurum 3 konuda üniversite öğrencilerini uyardı: Beyan edilen ekonomik durum, sosyal durum ve eğitim durumu… Kurum bu 3 konuda ilgili kurumlardan teyit alacak, başvuruları bu şekilde değerlendirecek.

Öncelikli belgeler kurum için "hassas" konu başlıklarından. Öncelikli burstan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, posta üzerinden 5 Kasım'a kadar Kredi ve Yurtlar Kurumuna yollamaları gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair net bilgi vermese de, sonuçların hangi tarihe kadar açıklanmayacağı kesinleşti. Kurum, 5 Kasım'dan önce sonuçlar üzerinden resmi bir bilgi vermeyecek. Bunun sebebi, öncelikli belgelerin 5 Kasım'a kadar kuruma göndermelerinden kaynaklanıyor. 5 Kasım'dan sonraki hafta ( 12-15 Kasım) açıklanması bekleniliyor.

Önemi uyarı: Sonuçlar açıklandıktan sonra, üniversite öğrenci burs hakkını elde etmişse, muhakkak e-Devlet'te "taahhütname onayı" yapması gerekiyor. Onay yapılmadığı taktirde, öğrenci burs hakkından mahrum kalıyor.

KYK BURS ÜCRETİ 2018 NE KADAR OLACAK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KYK burs ücretinin ne kadar olacağını açıkladı. Geçen sene ücret 425 lirayken, 2018 yılında 45 liralık artış oldu, burs ücreti 270 liraya çıkartıldı.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Burs ücretleri 2018 yılında yatırılmaya başlanacak. Burslar Ziraat Bankası'na yatırılacak. Burslar Ziraat Bankası'nın ATM'lerinden alınabilecek.