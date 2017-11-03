'KYK burs sonuçları' ne zaman KYK'nın sorgu sayfasında açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçları sonuç sayfasında ne zaman açıklayacak? Sonuçları merakla bekleyen öğrenciler, 24 Ekim tarihinden itibaren beklerken, Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçların açıklanacağı tarihi söylemese de, hangi tarihe kadar sonuçların açıklanmayacağını duyuruda paylaştı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs konusunda ilk olarak "öncelikli belge" üzerinden hareket edecek. Öncelikli belgeyi bulunduran öğrenci, belgeyi "Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına" göndermesi gerekiyor. Son tarih 5 Kasım 2017.

Burs konusunda öncelik hakkına sahip olacak olan üniversite öğrencilerini belirleyecek olan kurum, belgeleri araştırdıktan sonra sonuçları açıklayacak. Bu durumda, sonuçlar 5 Kasım'dan önce açıklanmayacak. Peki ne zaman? Kurum, belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde araştırıyor. Sonuçlar en erken 13 Kasım 2017 tarihinde açıklanabilir. Peki Kredi ve Yurtlar Kurumu neye göre öğrenciye burs veriyor?

Burs çıkmasını etkileyen kıstaslar nelerdir? Önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 2 kıstasa bakar: Üniversitedeki başarı durumuna, not ortalamasına. İlk defa burs alacak olan öğrenci için: Aldığı puana, Yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna.