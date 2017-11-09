KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? E - Devlet üzerinden KYK İşlemleri

KYK burs sonuçları heyecanla bekleniyor. KYK sonuçları ne zaman açıklanır, burs ücreti ne kadar? Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına giren adaylar, aldıkları puana göre üniversite seçimlerini gerçekleştiriyorlar. Bir üniversite programına yerleşen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt, burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapıyorlar. Kurum her sene resmi internet sitesi üzerinden başvuruları duyuruyor. Yurt başvuruları Ağustos ayı içerisinde alındıktan sonra burs ve öğrenim kredisi başvuruları beklenmeye başlanmıştı. KYK burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erdi. Adaylar için sonuç heyecanı başlamış oldu. Burs alan vatandaşlar aldıkları ücreti kuruma geri ödemezler. Öğrenim kredisi alan adayların ise aldıkları ücreti, mezun olduktan sonra ödeme zorunlulukları vardır. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, mezun olup sigortalı bir işe girdikten sonra, uygun ödeme seçenekleri ile geri ödemelerini yaparlar. Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. KYK burs ücreti ne kadar ne zaman yatar?

E DEVLET GİRİŞ

Burs ücreti ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' demişti. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs kredi miktarı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi:

İlk defa müracaatta bulunmuş olup taahhütname onay işlemlerini tamamlayan ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA öğrencilerimizin ilk ödemeleri aralık ayı itibariyle ekim, kasım ve aralık olmak üzere üç ay olarak yatırılacaktır. Öğrenciler TC KİMLİK numarasının son hanesine göre burs/kredilerini çekebileceklerdir.

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6'sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7'si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8'i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9'u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10'u itibariyle

Değerli öğrencilerimiz,

Burs/kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularınıza istinaden mevzuat çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır.