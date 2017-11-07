KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Burs Sorgulama. KYK burs sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. 24 Ekim'de sona eren başvuru işlemleri sonrasında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapılacak incelemeler sonucunda öğrenciler burs ya da kredi almaya hak kazanacaklar. KYK burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Burs için öncelik belgelerinin gönderim süresi 5 Kasım'da sona erdi. Buna bağlı olarak da sonuçların en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapanların ekonomik, eğitim ve sosyal durumları incelenip; sonuçlar açıklandıktan sonra, burs kazananlar e-devlet üzerinden taahhütname onaylayarak burs işlemlerini sonlandıracaklar. İlk burs ve kredi ödemeleri Ocak ayında yapılacak.

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ

Burs ve kredi ücretleri geçen sene 425 liraydı. Bu yıl 45 liralık artış ile 470 liraya çıkarıldı. Lisans bölümünde okuyan öğrenciler 470 lira burs ve kredi alacak.

Yüksek lisans bölümü öğrencileri 940 Türk Lirası, doktora bölümünde okuyan öğrenciler ise 1410 Türk Lirası alacak. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre; her ayın 6, 7, 8 ve 9'uncu günlerinde ödeme işlemi gerçekleştirilecek.

Bir öğrenci hem burs hem de kredi alamaz. Burs, öğrencilere normal eğitim süresi boyunca karşılıksız olarak verilir. Kredi ise eğitim süresi sona erdikten sonra alınmak üzere verilir. Eğitimini tamamlayanlar, aldıkları krediyi taksitle ya da peşin olarak geri öderler.

Öğrencilere burs ödemeleri belirli şartlara göre yapılır. Derslerde başarısız olunması, okulun uzaması gibi durumlarda burs kesilir.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans ve lisans öğrencileri

- İki yıllık üniversite mezunu olup, dört yıllık üniversitenin üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Yüksek lisans öğrencileri (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olanlar

- ÖSYM sınav sonuçlarına göre herhangi bir puan türünde ilk 100'e girmiş olanlar

KYK bursundan yararlanamayacak olanlar;

Kurumdan daha önce burs ya da kredi almış olanlar

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

- Yabancı uyruklu öğrenciler

- Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri

- Öğretim kurumu kayıt tarihi itibariyle, bir yıl kaybı olanlar

- Yüksek lisans hazırlık sınıfında olan öğrenciler