KYK burs sonuçları açıklanma tarihi | KYK İptali nasıl olur ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun başlattığı başvurular üzerinden hareket eden öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında kurumdan resmi bir açıklama bekliyor. LYS sınavıyla dört yıllık bölümlere girenler, DGS tercih sonuçlarıyla iki yıllıktan dört yıllık bölüme geçenler ve üniversitede okuyan öğrenciler başvurularının sonuçlarını açıklanmasını istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu ise başvuruları 24 Ekim tarihinde sona erdirdi. 5 Kasım 2017 tarihinde ise öncelik belgesi gönderimi sonlandı. Kurum "öncelik belgesi"ni önemsiyor. Zira burs alacak ilk öğrenciler onlar olacak.

KYK KREDİ BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'ya dair bekleyiş ile ilgili bu zamana dek tarih açıklamasında bulunmadı. Geçen senelere bakıldığında sonuçlar, başvurularının bitiminden (öncelik belgesi gönderim tarihi sona erdikten sonra) 10 gün ila 15 gün içerisinde açıklıyor. Geçen sene kurum beklenen haberi 1 ay sonra paylaşmıştı. Bunun sebebi ise darbe girişiminden ötürü devredilen okullardan geçiş yapan öğrencilerden kaynaklı. 2017 yılında ise 15 Kasım ila 20 Kasım arasında açıklanabilir.

e-DEVLET TAAHHÜTNAME ONAYI: KURUMDAN ÖNEMLİ UYARI!

Sonuçlar açıklandıktan sonra, bursu kazanan öğrenciler e-Devlet üzerinden Taahhütname onayını onaylamadığı taktirde, burs hakkı elinden alınacak. Taahhütname onayı, e-Devletin Kredi ve Yurtlar Kurumu sayfasından yapılıyor.

KYK KREDİ BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Maliyet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Lisans bölümünde okuyan öğrenciler 470 Türk Lirası alacak. Yüksek Lisans bölümünde okuyan öğrenciler, 940 Türk Lirası alacak. Doktora bölümünde okuyan öğrenciler ise 1410 Türk lirası alacaklar. Ücretler Ziraat Bankası'na yatırılacak. T.C Kimlik numarasına göre ücretler ayın 6'sında, 7'sinde, 8'inde ve 10'unda yatırılacak. İlk burs ücreti Ocak 2017 ayında yatırılacak.

KYK KREDİ ALMAK İSTEMİYORUM

Burs kazanamayan öğrenciler, kredi alma durumunda e-Devlet'in sayfasından iptal başvurusu yapabilecek. Başvuru sayfası aşağıda yer almaktadır.

İPTAL BAŞVURUSU SAYFASI