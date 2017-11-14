KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK'dan açıklama geldi! Burs konusundaki önemli onay ne?

E-devlet onayı gelmediği takdirde burs onaylanmayacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK'dan açıklama geldi! Burs ücretleri ne kadar? İşte burs ücretleri ve KYK'dan yapılan son resmi açıklama…

Öğrenciler geçen aydan beri KYK burs sonuçlarını merak ediyor. Ancak sosyal medyadaki tepkilere rağmen henüz bir tarih verildi. Yalnızca Öğrencilerin soru işaretlerine yanıt vermek amacıyla oluşturulan KYK destek hesabı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; 'KYK Burs-Kredi başvuru sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak olup; duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresimizi takip etmeye devam ediniz.' mesajını yayınladı.

KYK BURS SONUÇLARI YAYINLANINCA BU LİNKTEN GÖREBİLİRSİNİZ

ÖNCELİKLİ BURSU KİMLER ALABİLİYOR?

– Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

– Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

– Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

– "Milli Sporcu Belgesi" almış amatör sporcular,

– ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler,

– Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

– Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

– sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler öncelikli olarak burs alma hakkına sahiptirler.