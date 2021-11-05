KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları son gün ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı son dakika açıklamasının ardından KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları son gün ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başvuru süreciyle ilgili gözler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrilmişken ÖSYM'den önemli açıklama geldi Üniversite kaydını tamamlayan öğrenciler KYK burs başvurusu başladı mı? sorusuna yanıt arıyor.
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları son gün ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. YKS ikinci ek tercih kayıt işlemlerinin ardından yüzbinlerce üniversite öğrencisi dünden beri heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursu ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman?
KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapıldı. Yani geçtiğimiz gün itibariyle KYK burs başvuruları için kritik öneme sahip olan YKS ikinci ek tercih sürecinin de tamamlanmasının ardından KYK burs başvuruları başladı.