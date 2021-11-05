KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları son gün ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. YKS ikinci ek tercih kayıt işlemlerinin ardından yüzbinlerce üniversite öğrencisi dünden beri heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursu ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapıldı. Yani geçtiğimiz gün itibariyle KYK burs başvuruları için kritik öneme sahip olan YKS ikinci ek tercih sürecinin de tamamlanmasının ardından KYK burs başvuruları başladı.

KYK BURS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

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