KYK burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
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KYK burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

16.10.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:51
KYK burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK başvuruları ne zaman başlayacak, binlerce öğrenci merakla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimdeki aksaklık nedeniyle KYK burs ve yurt başvuruları da gecikti. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs, geri ödemeli kredi desteği sağlıyor. Ayrıca KYK yurtlarında kalma şansı da tanıyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmese de uzaktan eğitim gören öğrenciler, KYK kredi ve burs başvuru sürecini bekliyor. İşte, ayrıntılar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için 2020 yılına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2019 yılında 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmasını söylemişti. KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru sırasında öğrenciden çeşitli kişisel bilgileri istenir ve bu elde edilen bilgiler de kamu kurumlarında yer alanlarla karşılaştırılarak doğrulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşen öğrenciler, KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU ERKANI...

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