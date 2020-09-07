KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvurusu ansıl yapılır? KYK burs ve Yurt başvuruları ne zaman başlıyor, öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında. YKS sonularının açıklanması ve tercihlerin de yapılmasıyla KYK başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Gençlik ve Sor Bakanlığı konuyla alakalı olarak açıklamada bulundu. İşte,ayrıntılar...

Üniversite sınavına giren binlerce öğrencinin merak ettiği KYK yurt ve burs/kredi başvuruları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklama yaptı. YKS yerleştime sonuçlarının ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden KYK yurt ve burs başvuru tarihleri bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS sınavı ve tercihler sonrası beklenen 2020 KYK yurt başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak KYK yurt başvuruları geçen sene yani 2019 yılında 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

Yapılan açıklamada da; "Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir." ifadeleri yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 2019 yılında 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmıştı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulur. Başvurular e-Devlet üzerinden alınır ve bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT'lerden şifrelerini temin etmeleri gerekir.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirlenen tarihler arasında yine e-Devlet üzerinden alınan başvurular için öncelikle e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ile PTT'lerden şifre almaları gerekiyor. Ya da diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Sisteme girişin arındından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" sayfasında yer alan form doldurulmalıdır.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.