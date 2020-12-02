KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvurusu yapan binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu yapan binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen kriterlere uyan öğrencilere devlet bursu veya öğrenim kredisi veriliyor. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.

KYK BURS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,* Öğretim kurumunun kapatılması,* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,* Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,* Öğretim kurumunun kapatılması,* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,* Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.