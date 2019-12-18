KYK borçları silinecek mi? KYK borçları siliniyor mu? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme son durum ne? KYK borç erteleme yöntemi!

18.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:27

KYUK borçları düzenlemelerini merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, KYK borçları siliniyor mu, KYK borçları silinecek mi, KYK borçları silindi mi, KYK borç erteleme nasıl yapılır gibi konuları araştırıyor. İşte milyonların merakla beklediği KYK borçları siliniyor mu, KYK borçları silinecek mi, KYK borçları silindi mi, KYK borç erteleme nasıl yapılır sorularının cevapları…

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU? KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KYK borçları silinecek mi konusu hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız." dedi.

Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK borç erteleme işlemi için bir dizi işlem yapmalısınız. İşte KYK borç erteleme için yapmanız gerekenler…

http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıklayınız.

e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

Kullanmanız gereken hizmetin adı "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" hizmetidir.

Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra, "e-Hizmetler" bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" altında bulunan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" bağlantısına tıklayarak veya, site İçi Arama kutusuna "Kredi Geri Ödeme" yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" bağlantısına tıklayarak veya, • Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odeme-erteleme-basvuru yazarak ulaşabilirsiniz

"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda aşağıdaki form açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir. İkinci adımda ise, "Borç Erteleme Talep Türü"nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

İşsizlik Sebebiyle

Askerlik Sebebiyle

Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve "İleri" düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.

Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,

Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,

Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),

Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,

Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise,

KYK BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi ve Yurt ödemelerinizi Bankkart'larınız ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi ve Yurt ödemelerinizi Bankkart'larınız ile Ziraat Bankası'ndan yapabilirsiniz.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Vergi Dairelerine yönlendirilen ve ilgili Vergi Dairesince yapılandırılan Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredi borçları ise şubelerimizden ve İnternet Bankacılığı'ndan "6552 MADDE 73 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (ÖZEL TAHAK) –(6122)" vergi türü ile ödenebilecektir.

KYK kredi ve yurt ödemelerinizi Ziraat Bankası ATM'lerinden, İnternet Şubesi'nden gerçekleştirebilirsiniz. KYK kredi ve yurt ödemelerinizi KYK kredi ve yurt ödemeleriniz için kyk.ziraatbank.com.tr adresinden herhangi bir banka kartıyla veya kredi kartıyla yapabilirsiniz.

KYK BORÇ ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E devlet üzerinden KYK borç sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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