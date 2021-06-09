KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır?

KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan maddelerden biri de KYK borçları oldu. Öğrencilerin merakla araştırdığı başlıklar arasında yer alan KYK borçları silinecek mi, silindi mi? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır? soruları da bu kapsamda yanıt buldu.

KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılacağı düzenleme için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırmanın ilk taksidi ise eylül sonuna kadar ödenecek.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor.

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 09:31:30. #1.14#

title