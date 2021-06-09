KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır?

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan maddelerden biri de KYK borçları oldu. Öğrencilerin merakla araştırdığı başlıklar arasında yer alan KYK borçları silinecek mi, silindi mi? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır? soruları da bu kapsamda yanıt buldu.

KYK borçları silinecek mi 2021? KYK borçları yapılandırması nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılacağı düzenleme için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırmanın ilk taksidi ise eylül sonuna kadar ödenecek.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor.

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.