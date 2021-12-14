KYK açıklandı mı? KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs mu kredi mi çıktı nasıl anlaşılır? 14 Aralık KYK burs sonuçları ekranı!

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. E-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi sonuçlarını sorgulatabilirsiniz. Günlerdir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, müjdeyi sosyal medya hesabından vererek "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun" dedi. KYK 2021 burs sonuçları ekranı! KYK sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır? KYK burs başvuruları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 30 BİN KİŞİ ARTTI

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs ve kredi sonuçlarınızı öğrenmeniz için E-Devlet sistemine girebilirsiniz.

KYK BURÇ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKİYOR

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

KYK BURS MU KREDİ Mİ ÇIKTI NASIL ANLAŞILIR?

E-Devlet'e giriş yaparak burs sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Burç sorgulama sayfasına girdikten sonra açılan sayfada "Detay" linkine tıklayın. Ardından karşımıza Kredi/Burs türü, numarası ve bitiş tarihi hakkında bilgiler yer alacak. İşte burada burs mu kredi mi çıkmıştır öğrenebilirsiniz.

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