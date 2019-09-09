KYK 2. yedek yurt sonuçları belli oldu mu? KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgula

09.09.2019 09:59

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK 2. yedek yurt yerleştirme sonuçları bugün belli oluyor. İlk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için ilk başta üç dönem üzerinden yedek yerleştirmeler yapılacak. Yurt yerleştirme sonuçları, e-devletten ve kimlik bilgileri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgulanabiliyor. Peki, diğer yedek yerleştirme tarihleri ne zaman?

E-DEVLET'TEN KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

KİMLİK BİLGİLERİ İLE KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KAYITLAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK!

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden "Yurt Taahhütname Onayı" yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45'e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.

YURTLAR 1 EYLÜL'DE AÇILDI!

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül'den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.