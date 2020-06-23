KYB Eş Başkanı Cengi'den "Erbil'deki koalisyon hükümetinden çekilebiliriz" uyarısı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi, IKBY'nin harcamalarında şeffaf olmaması ve Bağdat ile bütçe konusunda anlaşamaması halinde koalisyon hükümetinden çekilebileceği uyarısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi, IKBY'nin harcamalarında şeffaf olmaması ve Bağdat ile bütçe konusunda anlaşamaması halinde koalisyon hükümetinden çekilebileceği uyarısı yaptı.

Cengi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölgesel hükümet (IKBY), Bağdat ile anlaşmaz, gelir ve harcamalarında şeffaf olmazsa, KYB memur maaşlarında kesintiye gidilmesi yükünün altına girmez." ifadelerini kullandı.

Erbil yönetiminin aksi durumlarda atacağı adımlar karşısında partilerinin önündeki alternatiflere değinen Cengi, "KYB'nin önündeki seçenekler arasında, meclis ve koalisyon hükümetine katılımını askıya alıp erken seçimlere gidilmesi yer alabilir." dedi.

Süleymaniye merkezli KYB, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Goran (Değişim) Hareketi ile IKBY'deki koalisyon hükümetinde yer alıyor.

KDP, 111 milletvekilinin bulunduğu mecliste 45 milletvekiliyle 1'inci parti olması dolayısıyla Mesrur Barzani başbakanlığındaki IKBY kabinesinde en etkin parti konumunda.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında, 2014 yılından bu yana petrol ihracatından kaynaklı bütçe ve memur maaşları konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Irak Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs'ta, IKBY bütçe ödemelerini durdurduklarını, ödemelerin yeniden başlaması için Bağdat ile Erbil arasında nihai petrol anlaşmasına varılması gerektiğini açıklamıştı.

IKBY Hükümeti, 21 Haziran'da Irak'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle memurlarda yüzde 21, üst düzey yetkililerinin maaşlarında ise yüzde 50'a kadar kesintiye gidileceğini bildirmişti.

KYB'li Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani başkanlığında bir heyet, bugün Erbil'den Bağdat'a giderek bütçe ve petrol sorununun çözülmesi için merkezi hükümet yetkilileriyle görüşecek.

Kaynak: AA