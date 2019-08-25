KYB'den Kerkük'teki vali seçimi için Kürtlerin anlaşması yeterli değil açıklaması

25.08.2019 16:58

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta Bağdat yönetimi olmak üzere kentteki tüm unsurların onayının gerektiğini söyledi.

Pire, partisinin güçlü tabana sahip olduğu Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında Kerkük'te yeni bir valinin seçilmesi ve KYB'nin 5 yıldır düzenleyemediği kongre hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ortak bir Kürt vali adayının belirlenmesi konusunda Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile geçen ay varılan anlaşmayı hatırlatan Pire, "Kerkük için bir valinin belirlenmesi sadece KDP ve KYB arasındaki bir anlaşmayla yapılmaz. Bunun için Kerkük il meclisindeki oy çokluğuna ihtiyaç var. Bu çoğunluk da sağlanmayabilir. Bu çerçevede Irak hükümetinin de onayı gerekir." dedi.

Pire, vali belirlenmesinin kentteki taraflar, Irak merkezi hükümeti ile uluslararası çevreler nezdinde müzakere edilmeden çözülmeyeceğini söyledi.

KYB'nin kongre süreci

Partisinin bu yıl düzenleyeceği kongre hakkındaki son gelişmelere de değinen Pire, şunları kaydetti:

"Celal Talabani'nin ölümü, DEAŞ savaşı ile ekonomik durum nedeniyle kongreye gitmedik. Ancak şu anda kongrenin yapılmaması için hiçbir gerekçe kalmadı. Parti meclisi 2019'de kongre yapılmasını kararlaştırdı ancak sadece gününü belirlemedi. Onu da parti organları tarafından gelecek toplantıda belli olacak."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 2'nci büyük parti konumundaki KYB, son olarak Haziran 2010'da kongreye gitmiş ve kurucu lideri Talabani'yi yine genel sekreter seçmişti.

Ancak KYB, Talabani'nin 2012'de Irak Cumhurbaşkanı görevindeyken başkent Bağdat'ta ani bir şekilde rahatsızlanması ve ardından Ekim 2017'de vefat etmesi nedeniyle yeni bir kongre düzenleyemedi.

KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Arez Abdullah,1 Ağustos'ta partinin bu yıl kongreye gideceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA