KYB, Berhem Salih'in partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak'ın mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, partinin gelecek seçimler için cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak'ın mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, partinin gelecek seçimler için cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, KYB Liderlik Konseyi Süleymaniye'de toplantı gerçekleştirdi.

KYB Eş Başkanı Bafıl Talabani'nin de katıldığı toplantıda, Irak'taki siyasi durum ve hükümet kurulum sürecinin ele alındığı belirtildi.

"Toplantının, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) bireysel olarak ve Kürt halkının iradesi ve birliği dışında adım attığını vurguladığı" ifade edilen haberde, KDP'nin bazı siyasi güçlerle anlaşmalar imzaladığı ve Irak Cumhurbaşkanlığı için adayını sunduğu kaydedildi.

Toplantıda, Berhem Salih'in KYB'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve Liderlik Konseyinin partinin adayının başarısı için tam destek vermeye karar verdiği de belirtildi.

KYB'nin adayı olarak Ekim 2018'de Irak Cumhurbaşkanı seçilen Salih, Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmuştu.

KDP üyesi ve eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin de Irak Cumhurbaşkanlığına aday olduğu duyurulmuştu.

Irak'ta 2005 yılında siyasi taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, Meclis Başkanlığı Sünnilere ve Başbakanlık Şiilere veriliyor.

İlk oturumunu 9 Ocak'ta düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçen Irak Meclisi en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek.

Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek, başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.