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"KWORKS Kovid-19 Ekspres" çevrim içi eşleştirme etkinliği başladı

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin (KWORKS) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu "KWORKS Kovid-19 Ekspres: Kurum-Girişim İş birlikleri için Eşleştirme ve Hızlandırma Programı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ve sonrasında yenilikçi girişimler...

08.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:23

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin (KWORKS) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu "KWORKS Kovid-19 Ekspres: Kurum-Girişim İş birlikleri için Eşleştirme ve Hızlandırma Programı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ve sonrasında yenilikçi girişimler ve onlara destek olacak paydaşları çevrim içi buluşturuyor.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 40 ileri aşama girişimle 160 büyük şirketin çevrim içi olarak eşleşeceği ve yeni çözümleri iş birliğinde geliştirecekleri eşleştirme etkinliği düzenleniyor.

Yenilikçi çözüm sunan ileri aşama girişimlerle bu çözümlere altyapı, gayri maddi kaynaklar ve iş gücü desteği sağlayabilecek kurumsal şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ve sivil toplum kurumlarını (STK) eşleşme etkinliğinde bir araya getiriyor.

Etkinlik sonrası seçilecek en iyi 10 iş birliği projesinin KWORKS'te 1 ay hızlandırılması ve demo günü sunumu yapması sağlanacak. Böylece dayanışma içinde ileri aşama girişimler işlerini ölçeklendirirken, büyük şirketler yeni iş geliştirme ve yatırım imkanı bulacak. Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 iş birliği projesi ekspres hızlandırma programına katılmaya hak kazanacak.

15 Temmuz-15 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek ekspres hızlandırma programıyla eğitimler, öğrenme ve planlama toplantıları, mentorluklar ve ilerleme toplantılarıyla proje ürünlerinin son halinin ya da ileri aşama prototiplerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Çevrimiçi demo gününde, iş birliği proje liderleri olan girişimciler kullanılabilir durumda ticarileşmeye hazır olan ürünlerini/hizmetlerini davetlilere tanıtacak.

"Ar-Ge ve yaratıcılık ortamı KWORKS ile örtüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, "Ülkemizde girişimlerle şirketlerin, STK'ların, odaların, birliklerin kamu kuruluşlarının ve yatırımcıların arasındaki iş birliğini kurmak, pekiştirmek ve bunu desteklemek için yapılan bu girişim olağanüstü yerinde. Ülkemizin kalkınması ve yüksek sıçramalar göstermesi için tek yol artık girişimcilik. Bunun için de inovasyon ve yaratıcılık ekosisteminin sonuna kadar insanlara sunulması ve desteklenmesi, serbest düşünme ortamlarının yaratılması gerekiyor. Biz bir araştırma üniversitesiyiz ve Ar-Ge'nin yapıldığı bir ortamda eğitim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge'nin "Ar" kısmının yani araştırma kısmının son derece önemli olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarını girişimcilikle yoğuruyor ve üniversite endüstri ilişkilerinin nasıl sürdürülebilir şekilde yürütülebileceğini insanlarımıza benimsetmeye çalışıyoruz. Araştırmacılarımız günümüzde etkisi yüksek araştırmaların disiplinlerarası olduğu gerçeğini temel alıyor, bağımsız araştırmalarını sürdürürken, diğer alanlardaki araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar. Üniversitemiz araştırma alanındaki başarısını yurt dışından aldığı fonlarla da ortaya koyuyor. Gururla ifade etmek isterim ki üniversitemiz 'Ufuk 2020 Programı' çerçevesinde Avrupa Birliği'nden tüm Türkiye'ye gelen araştırma fonlarının yüzde 30'unu yürütüyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nin son yıllarda giderek daha çok öne çıkan muazzam başarıları oldu. Gelecek 10-30 yıl içinde en yüksek sosyal etkiye sahip gelişmelerin çoğu tıp, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler, fen bilimleri ve idari bilimlerin entegrasyonuyla gerçekleşecek. Etkisini hala sürdüren Kovid-19 salgını sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

KWORKS olarak 2017'de 13 tane girişimleri varken şimdilerde ise 34'e ulaştıklarını bildiren İnan, "5 ayrı program çerçevesinde devam ediyoruz, şu ana kadar mezun girişim sayımız 93'e ulaşmış durumda. Mentor eğitmenlerle girişimcilik eğitimlerimiz hız kazanarak devam ediyor. Özet olarak, Koç Üniversitesi'nde araştırma geliştirme ve yaratıcılık ortamı KWORKS ile çok güzel örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Sanal ortamda iş birliklerinin sayısını artırmaya çalışıyoruz"

KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, Eşleştirme Platformu'nun, dünyada hedef kitlesi, dayanışma, teşvik ve işleyiş kurallarıyla kendi alanında bir ilk olduğunu belirterek, bu yanıyla sadece ticari değil, sosyal faydayla kurumsal itibara katkı sağlayacak bir platform olduğunu vurguladı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"KWORKS olarak Koç Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı ve iş bağlantılarımızın kuvvetli olması nedeniyle çok farklı tipte programları eş zamanlı sunabilen bir merkeziz. Kovid-19 sonrası inovasyona olan ihtiyaç arttı. Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 sürecinde ender görülen iş birliği modelleriyle inovasyon gerçekleştirildi. Başarılı örneklerden biri de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis'in yoğun desteğiyle geliştirilen solunum cihazı oldu. Biz de bu iş birliğinden esinlenerek KWORKS olarak, sanal ortamda bu tür iş birliklerinin sayısını artırabilir miyiz diye düşündük ve bu platformu kurguladık. Asıl amacı platforma katılan ileri aşama girişimlerin çözümlerini hayata geçirebilmek ve hızlı bir şekilde ölçeklendirmek için ayni destekleri gönüllük esasına göre sağlayan kurumlarla eşleştirmek ve bunların iş birliklerini hızlandırmak. Bu iş birliklerinden kısa vadede beklentimiz insanların kullanabileceği, hayatımızı kolaylaştıracak çözümlere dönüşecek olmaları. İki aşaması var, 6-10 Temmuz arası çevrimiçi kurum-girişim eşleşmesi, yenilikçi eşleşme modeli Slack kanalları üzerinden yapılacak."

"İstanbul'un uluslararası bir girişimcilik merkezi olmasını amaçlıyoruz"

İSTKA Planlama Birim Başkanı Dr. Fatih Pişkin ise, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak, İstanbul'da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, özellikle yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin bütün olarak güçlendirilmesi için bugüne kadar birçok çalışma yürüttük. İstanbul'un uluslararası bir girişimcilik merkezi olması, İstanbul'un bir start-up city olması bizim en büyük amaçlarımızdan, hedeflerimizden biri. Önümüzdeki dönemdeki tüm programlarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde odaklamaya devam edeceğiz. KWORKS Kovid-19 Express tam adıyla kurum girişim iş birlikleri için eşleştirme ve hızlandırma platformu projesi bu noktaya tam anlamıyla hitap eden bir proje oldu. Dolayısıyla böyle bir projeyi de destekliyor olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Umarız ki bu projemiz ilk olarak hedeflendiği gibi kurumsal firmalarla start-up'lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine vesile olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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