Kvkk Konusunda Bt Nasıl Çalışmalar Gerçekleştirmeli? Murat Lostar Açıklıyor

Lostar Genel Müdürü Murat Lostar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusunda BT'nin nasıl çalışmalar yapması gerektiği ile ilgili Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bilgi teknolojilerinin, kanunun gereksinimlerini yerine getirecek olan düzenlemeleri alıyor olması gerektiğini belirten Lostar, bir diğer önemli hususun da açık rıza yönetimi olduğunu ve bilgi teknolojilerinin halka yönelik, B2C çalışan kurumlarda özel çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.