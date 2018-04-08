Kvkk Kapsamında Veri Sorumlularına Yüklenen Görevler Neler?

Zyxel Satış Öncesi Mühendisi Kerem Kırkıç, KVKK kapsamında veri sorumlularına yüklenen görevleri Wise TV'ye anlattı.

Veri sorumlusunun kişisel verilerin erişimini kontrol etmek, bunların muhafazasını sağlamak ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak görevlerinin olduğunu belirten Kırkıç, Zyxel'in özellikle kişisel verilerin erişiminde ve muhafazasında müşterilerine güvenlik çözümü sunduklarını ifade etti.