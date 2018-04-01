Kvkk Kapsamında Teknoloji Yatırımı Nasıl Olmalı?
Mayasoft Bilgi Sistemleri Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında teknoloji yaptırımının nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.
Mayasoft Bilgi Sistemleri Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında teknoloji yaptırımının nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.
Uzuner, KVKK kapsamında teknoloji yaptırımı yapılacaksa, bu teknolojinin neler sunacağına bakılması gerektiğini, şu anda KVKK kapsamında teknolojik yatırımlar yapmanın riskli olabileceğini ifade etti.
Kaynak: Wise.tv