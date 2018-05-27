Kvkk ile Şirketlere Düşen Sorumluluklar Neler?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Ehtiram Ismayilov, KVKK ile şirketlere düşen sorumlulukları Wise TV'ye anlattı. Ismayilov, şirketlerin aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine değindi ve 'Şirketlerin bireylere topladığı kişisel veriler ile ne yapacağını ve kimlerle paylaşılacağını anlatan bir metin sunmaları gerekiyor' şeklinde konuştu.