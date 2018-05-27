Kvkk ile Bireylere Gelen Haklar Neler?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Ehtiram Ismayilov, KVKK ile bireylere gelen hakları Wise TV'ye anlattı. Ismayilov, 'Kişisel verisi işlenen bireyler başvuru yaparak kişisel verilerinin kimlerle ve ne kadar süredir paylaşıldığını talep edebildikleri gibi silinmesini de veri sorumlusundan talep edebilirler' şeklinde konuştu.