KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Güncel

KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır.

07.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:18
KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlık verilerinin işlenmesinin önünde bir engel yoktur." dedi.

Bilir, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün amacının kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığın artırılması, veri koruma bilincinin zihinlere yerleştirilmesi ve veri koruma kültürünün bireyler arasında yaygınlaşmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Hayatın ayrılmaz parçası olan kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çeken Bilir, "Kişisel verilerin korunması, kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır." diyerek şöyle konuştu:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özünde yasaklayıcı değil, düzenleyici bir kanundur. Bireyin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge gözetmektedir. Dolayısıyla teknolojiden faydalanırken insan onurunu merkeze alan, bireyin kişiliğini ve itibarını koruyan bir yaklaşımın tesis edilmesini gözetir."

"Kamu sağlığının korunması esastır"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kişisel verilerin korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilir, şunları söyledi:

"Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlık verilerinin işlenmesinin önünde bir engel yoktur. Yine yetkili sağlık kurum ve kuruluşları kişilere telefon, mesaj veya e-posta yoluyla halk sağlığı ile ilgili mesajlar gönderebilir. Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Öte yandan mevcut süreçte işverenlerin de yasal yükümlülükleri var. Bu yükümlülükler kapsamında ilgili makamlarla bilgi paylaşımı yapılabilir."

"Bilinçli paylaşım yapalım"

Son dönemde sosyal platformlarda kişileri yanıltıcı ve zararlı içeriklerin hızlı bir şekilde yayıldığına da işaret eden Bilir, kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler barındıran bu tarz içeriklerden uzak durup resmi kaynaklarca teyit edilmiş bilgilerin dikkate alınmasını tavsiye etti.

Bilir, "En önemlisi de kişisel verilerin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkına varalım, paylaşımlarımızı bu çerçevede bilinçli bir şekilde yapalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Esra Balamir Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 19:02:51. #1.14#
title