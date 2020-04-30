Kuzusu ve Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuğa sürpriz hediye Mersin Büyükşehir Belediyesi, omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyup sosyal medyada büyük ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'ye çeşitli hediyeler gönderdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyup sosyal medyada büyük ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'ye çeşitli hediyeler gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Gülnar ilçesi Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Töstü'nün ailesini ziyaret etti.

Küçük çocuğa kitap, top, badminton ve satranç seti hediye eden ekipler, Töstü'yü Tarsus Gençlik Kampı'na da davet etti.

Kaynak: AA