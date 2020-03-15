Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi
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Çağlayan, Erzincan

Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi Erzincan'da birkaç hafta önce doğan kuzuların başka annelerden ısrarla süt içmek istemeleri görenleri tebessüm ettirdi.

15.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:25
Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

ERZİNCAN - Erzincan'da birkaç hafta önce doğan kuzuların başka annelerden ısrarla süt içmek istemeleri görenleri tebessüm ettirdi.

Çağlayan Beldesinde, kuzuların günde iki defa anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Sürüde bulunan 500'e yakın koyundan 400'ü, yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar, gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor.

Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu anlar, yavrular büyüyene kadar, yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor.


"Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi"

Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. Bazı ikiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzularda zaman zaman eşlik ediyor. İkiz kuzular annelerinden süt emerken ısrarla kaynak yapan diğer kuzular ilginç görüntü oluşturdu. Sürü sahibi kadın tarafından defalarca uzaklaştırılmaya çalışılan ikizler harici diğer kuzular bir yolunu bulup kaynak yapmayı ihmal etmediler. Objektiflere takılan bu anlar görenleri tebessüm ettirdi.

Çağlayanlı sürü sahibi, zor bir iş yaptıklarını belirterek, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Üretimimiz Allah'a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları pahalı, çok yüksek." dedi.

Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

Kaynak: İHA

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Kuzuların süt ısrarı tebessüm ettirdi

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