Kuzuların anneleriyle renkli buluşması
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Kuzuların anneleriyle renkli buluşması

Kuzuların anneleriyle renkli buluşması Muş'ta çetin kış mevsiminin ardından meralara çıkarılan ve gün boyunca otlatılan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Kuzuların anneleriyle renkli buluşması
18.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:56

Kuzuların anneleriyle renkli buluşması

MUŞ - Muş'ta çetin kış mevsiminin ardından meralara çıkarılan ve gün boyunca otlatılan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, yetiştirdikleri kuzuları anneleriyle buluşturarak günün yorgunluğunu üzerlerinden atıyor. Ağıllardaki kuzuları meradan dönen anneleriyle buluşturan besicilerden İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, bu kez kuzuların beslenmesine yardımcı oluyor. Ağıllardan bırakılan yüzlerce kuzu çıkardığı seslerle annelerini bulup süt emmeye başlıyor.

Besicilerden İsmail Tuncer, hayvancılığın özellikle kış mevsiminde çok zor olduğunu ve böyle güzel görüntüler sayesinde yorgunluklarını attıklarını söyledi. Günde iki defa koyun ve kuzuların buluştuğunu ifade eden Tuncer, "Gün boyunca merada bulunan koyunlar otlatıldıktan sonra kuzuların anneleri ile buluşma anını hayranlıkla seyrediyoruz. Günün yorgunluğunu da bu şekilde üzerimizden atıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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