Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havadan görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havadan görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlıyor. Drone ile görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması ise renkli görüntüler oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kuzu annelerini kokularından tanıyor.

Her akşam üstü koyun kuzu buluşması yapıldığını aktaran çiftçi Sabır Alaca, "İşimiz hayvancılık. Sabah hayvanlarımızı meraya götürüp otlattıktan sonra akşam getiriyoruz. Her akşam koyun ve kuzularını buluşturuyoruz. Bir saat içinde kuzularla kalan koyunları daha sonra ayırıyoruz. İkisini tekrar ayrı bölümlere koyuyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık" dedi. - HAKKARİ

Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ajda Pekkan Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:18:15. #1.16#
title