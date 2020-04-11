Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu - Haber
Sivas, Ulaş, Kuzu

Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu

Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

11.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:01
Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu

Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ahırlarda binlerce kuzu koyunların buluşması havadan görüntülendi. Meradan dönenen annelerinin kokusunu alan kuzuların ahırda çıkarttığı sesler, anneleriyle buluşmak için duydukları heyecanlarını gözler önüne serdi. Ahırın kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara akın etti. Her kuzu kendi annesini kokusundan tanıyarak yanına gitti ve annesinden süt emdi. Bu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Birbirlerini kokularından buluyorlar

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, kuzu ve koyunlar birbirlerini kokularından bulduklarını ifade ederek, " Ulaş Tarım İşletmesi olarak Kangal Akkaraman koyunu yetiştiriciliği yapmaktayız. Bu coğrafyaya çok uygun bir koyun. Bu yıl 6 bin anaya koç kattık. Bu önümüzdeki yıllarda 10 bin anaya çıkacak. Her yıl 2 bin ana artışı sağlayacağız. Bu 5 yıl içerisinde 20 bin ana olacak. 20 bin ana olduğu zaman 45 bin ile 50 bin arasında bir koyun varlığımız olacak. Bugün 750 ana vardı bin 100 kuzu vardı. Bu buluşma kuzular yeni doğduğu için 25-30 günlük oldukları için anne sütüne gereksinim duydukları için hep anne kokusunu hissedeler, ararlar. Annede kuzusunun kokusunu arar. Bu koku buluşmasından dolayı anne başka kuzuyu hiç emdirmez. Melemesinin kuzunun koyunu aramasının sebepleri budur. Biz sabah buluştururuz akşam seçeriz. Akşam ayrı yatarlar" dedi.

Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haber
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haber
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Haber
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haber
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Dilan Çıtak İrem Derici Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:48:05. #1.14#
title