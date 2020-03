Kuzuların anneleri ile buluşması havadan görüntülendi Şanlıurfa'da yaygın olarak yetiştirilen lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen İvesi cinsi koyunlarının kuzuları ile buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından Şanlıurfa'nın Tek Tek Dağları alanı içerisinde yer alan Tek Tek Araştırma İstasyonunda lezzetli eti ve yüksek süt verimi ile bilinen İvesi cinsi koyunlar, damızlık olarak yetiştiriliyor. Doğal ortamda yetiştirilen ivesi koyunların kuzularla buluşması havadan görüntülendi. Araştırma İstasyonunda bakılan kuzuların saniyeler içinde tek tek anneleriyle buluşma anı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.



"İvesi koyunu bir inek kadar süt verebiliyor"



Proje ile Türkiye'nin et ve süt ihtiyacının karşılanması ile yetersiz kalan hayvancılığın canlandırılması amaçlanıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, özellikle İvesi ırkının tercih edilmesinin hem süt hem de et veriminin yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Çetiner, "İvesi koyunları bölgemizin bir çeşit ırkıdır. Bu ırkın yavaş yavaş kaybolmaya başladığını gördük. Bu ırkın kaybolmaması için halk elinde ıslah projelerimizi başlattık. Bunun yanında kendi tesislerimizde ivesi koyunun geliştirilmesi için proje geliştirdik. Yine halk elinde ıslah projelerine paralel olarak tesislerimizde elit sürü oluşturmaya çalışıyoruz. İvesi koyununun etine büyük talep var. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri çok tercih ediyorlar. Amacımız bu bölgede bu hayvan ırkının yaygınlaştırmak, et verimini artırmak ve süt verimini artırmaktır. Projelerimiz ile ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu koyunlar günlük ortalama 2 ile 2,5 kilogram süt verebiliyor. Hem etçil hem de sütçül olan bu ivesi koyunlarımızın ırkının devam ettirilmesi amacıyla hem halk elinde ıslah ediyoruz hem de hem de kendi tesisimizde elit sürüsünü oluşturuyoruz" dedi.



Doğal ortamda organik besin



GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Tek Tek Araştırma İstasyonunda görevli Veteriner Hekim Reşit Demir, ivesi ırkı koyunlarına talebin artığını ifade etti. Demir, "Biz burada GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde ivesi koyunlarının süt ve et verimini artırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Gayemiz burada bu süt verimi yüksek olan koyunların süt verimini istenilen seviyeye çıkarmaktır. Bu potansiyeli hem halk elindeki ıslah projemiz hem de bu tesisimiz ile ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burada kaliteli koçlar elde etmek için çalışmalarımız da sürüyor. Burası tamamen doğal ortamdan oluşan Tek Tek Dağları'nın hemen dibindeyiz. Baharla birlikte bu alanlarda türlü türlü envai otlar yetişti. Bu envai otlarla koyunlarımız besleniyor. Doğal ortamda organik bir şekilde beslenmeleri yapılıyor. Bu doğal ortamda doğal otlar ile koyunlarımız beslendiği zaman ister istemez hem et verimi hem de süt verimi artıyor. Aynı zamanda etin lezzeti de daha güzel oluyor. Bu ivesi ırkı koyunu çok dayanıklı bir hayvandır. Çok dayanıklı bir hayvan olmasından dolayı zaman zaman diğer illerden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bu tesisimize gelerek buradan koyunları alıp götürüyorlar. Buradan koyunları alıp götürenler daha sonra bize dönüş yapıyorlar memnun kaldıklarını belirtiyorlar" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

